Суд обязал Леноблводоканал устранить загрязнение реки Перовка

Жители Выборгского района обратились в Управление Роспотребнадзора с жалобой.

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обнаружило, что в реку Перовка в Выборгском районе сбрасываются неочищенные канализационные сточные воды. Ведомство обратилось в суд, который обязал ГУП "Леноблводоканал" устранить загрязнение водоема.

Жители Выборгского района обратились в Управление Роспотребнадзора с жалобой на то, что ГУП "Леноблводоканал" сбрасывает в реку Перовка неочищенные стоки.

Ведомство провело выездное обследование и выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В коллекторе канализационных очистных сооружений, проходящем над водоемом, было обнаружено отверстие, из которого стоки вытекали в реку Перовка.

Роспотребнадзор выдал предостережение "Леноблводоканалу" и обратился в Выборгский городской суд. Ведомство потребовало признать незаконным бездействие компании, согласовать нормативы допустимых сбросов в реку и обеспечить проведение производственного контроля качества сточных вод.

Исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что состояние канализации в Селезнёво проверит прокуратура.

Фото: Piter.TV