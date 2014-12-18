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Состояние канализации в Селезнёво проверит прокуратура
Сегодня, 10:36
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Состояние канализации в Селезнёво проверит прокуратура

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В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных органов.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в поселке Селезнёво, связанного с содержанием системы водоотведения.

В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных органов. При наличии оснований, будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

Эксплуатацию системы водоотведения в поселке Селезнёво осуществляет ГУП "Леноблводоканал".

Фото: прокуратура Ленобласти

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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