Состояние канализации в Селезнёво проверит прокуратура

В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных органов.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в поселке Селезнёво, связанного с содержанием системы водоотведения.

В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных органов. При наличии оснований, будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

Эксплуатацию системы водоотведения в поселке Селезнёво осуществляет ГУП "Леноблводоканал".

Фото: прокуратура Ленобласти