Заключен контракт на строительство зданий кампуса СПбГУ в Пушкине

Стоимость контракта составила 3,36 млрд рублей.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) заключил контракт на строительство первых зданий кампуса в Пушкине. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 16 июля.

Работы выполнит АО "Политехстрой-Сварго" из Москвы. Речь идет о проектировании и строительстве учебного корпуса №3 и хозяйственного корпуса до конца 2026 года. Стоимость контракта составила 3,36 млрд рублей.

Подрядчика СПбГУ не мог найти длительное время. В частности, ранее прием заявок осуществлялся до 10 апреля, а начальная цена была такой же.

Также конкурс на строительство кампуса приостанавливали после жалобы, поданной столичным ООО "СтройПромТорг". Компания подавала заявку на участие, однако ее отклонили.

Фото: "Студия 44"