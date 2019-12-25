Конкурс на строительство кампуса СПбГУ приостановили после жалобы московской компании

По данным конкурсной комиссии, начальная цена контракта была выше, чем застрахованный уровень ответственности претендента.

Определение поставщика на конкурсе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) для строительства кампуса в Пушкине было приостановлено по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает "Деловой Петербург".

Конкурс был приостановлен после жалобы, поданной московской компанией ООО "СтройПромТорг". Компания подавала заявку на участие в конкурсе, однако ее отклонили.

По данным конкурсной комиссии, начальная цена контракта была выше, чем застрахованный уровень ответственности претендента. В "СтройПромТорг" заявили, что у участника должен быть допуск, который перекрывает предложение о цене контракта.

Компания предложила выполнить работы за 2,94 млрд рублей. На данный момент ФАС еще не вынесла решения по жалобе.

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Фото: "Студия 44"