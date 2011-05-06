На восстановление Октябрьской набережной направят 249,1 млн рублей

Итоги конкурса планируется подвести к 1 июля. Завершить работы исполнитель должен до 6 сентября 2029 года.

Дирекция транспортного строительства (ДТС) в Петербурге объявила тендер на проведение реставрационных работ и восстановление участка Октябрьской набережной в рамках проекта строительства Большого Смоленского моста. Начальная стоимость контракта составляет 249 132 775 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, на первом этапе необходимо провести поэлементный демонтаж архитектурно-художественного декора набережной с целью снижения нагрузки на грунты основания, извлечь шпунтовое ограждение, усилить конструкции дополнительными железобетонными сваями и построить опору № 8. На втором этапе требуется установить ростверк по сваям набережной и восстановить архитектурно-художественный декор. Контракт также предусматривает замену окон на шумозащитные в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

Итоги конкурса планируется подвести к 1 июля. Завершить работы исполнитель должен до 6 сентября 2029 года.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Морского вокзала в Петербурге обойдется в 80 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга