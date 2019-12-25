В Петербурге не будут повышать стоимость проезда с 30 октября по 7 ноября

Метрополитен и наземный транспорт будут работать по графику выходного дня.

В Петербурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте с 30 октября по 7 ноября. Комитет по транспорту опроверг информацию, которая с 25-го октября начала распространяться в Интернете.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге объявили нерабочую неделю. Большинство учреждений будут закрыты. Вопрос о том, будут ли действовать льготные проездные, пока остается открытым. Подобную ограничительную меру вводили во время "первой волны" заболеваемости коронавирусом.

Фото: Piter.TV