В петербургском лесу поймали браконьера

В Петербурге НЕТ охотничьих угодий, и любая охота строго запрещена.

Государственными инспекторами Комитета по природопользованию задержан мужчина, занимавшийся незаконной охотой в городских лесах Курортного района. Информация о его деятельности поступила от биолога Павла Глазкова, рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Знакомый биолога случайно обнаружил в лесу подкормочную площадку и останки убитых животных. Специалисты Комитета следили за ситуацией, спустя две недели нарушителя удалось задержать. Как отметили инспекторы, мужчина организовал подкормочную площадку для кабанов, чтобы охотиться на них. После добычи животных он производил их первичную переработку прямо в лесу. На месте были найдены шкуры и внутренности зверей. В своем объяснении подозреваемый сообщил, что охотился на куниц с помощью капканов, а ружьё якобы нашёл в лесу. Однако данные фотоловушек показали, что оружие было принесено им самим в рюкзаке.

По факту незаконной охоты в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Ружьё было изъято и передано в полицию.

В Петербурге НЕТ охотничьих угодий, и любая охота строго запрещена. За нарушение установленных правил предусмотрены серьёзные меры наказания, включая административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Фото и видео: Комитет по природопользованию