Ущерб почвам от незаконной свалки на Конной Лахте превысил 154 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Ущерб почвам от несанкционированной свалки, расположенной на улице 3-я Конная Лахта, превысил 154 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Ранее природоохранная прокуратура провела проверку в связи с несанкционированным размещением отходов производства и потребления на земельном участке. После материалы проверки были переданы в правоохранительные органы – возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Более того, природоохранный прокурор направил в Выборгский районный суд иск к собственникам участка о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

Ранее мы писали, что власти Петербурга выбрали регионального оператора по обращению с отходами.

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