С начала этого года петербуржцы оставили в системе семь сообщений.

Петербург присоединился к федеральной системе мониторинга региональных операторов по вывозу отходов "РЭО Радар". Отныне петербуржцы могут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора через онлайн-систему, сообщает телеканал "360".

По словам генерального директора ППК "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, отныне ответственность за вывоз отходов в городе лежит на компании "Невский экологический оператор", которая с 1 января получила право оказывать коммунальные услуги. Комитет по природопользованию подписал 10-летнее соглашение с компанией.

Информационный портал уже зарекомендовал себя, регулярно на линию приходят сообщения, которые передаются регоператорам. Несколько десятков тысяч проблем было решено с начала работы сервиса в 2019 году. Денис Буцаев, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор"

С начала этого года петербуржцы оставили в системе семь сообщений касательно несвоевременному вывозу отходов. Компания подключилась к системе 4 января.

Только за новогодние праздники жилищные инспекторы проверили 1291 многоквартирный дом, за которые ответственны 33 государственных, 56 частных управляющих компаний и 74 ТСЖ и ЖСК. Всего было выявлено 29% нарушений. Возбуждены 107 административных дел на 9,23 млн рублей.

Фото: Piter.TV