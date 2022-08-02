В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве и расчленении знакомого

С целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело с помощью бензопилы и вывез в деревню Черное.

Петербургские следователи расследуют убийство 43-летнего мужчины, совершенное на территории Колпинского района. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Подозреваемым в совершении указанного преступления является знакомый пропавшего – 42-летний житель Колпино, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, ночью 13 июля обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по Тосненскому переулку, в ходе конфликта нанес знакомому не менее одного удара ножом в область туловища. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело с помощью бензопилы и вывез в деревню Черное Волосовского района, где закопал в овраге.

Правоохранителями на указанном месте было обнаружено тело убитого мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Следком по Петербургу