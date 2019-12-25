Житель Колпино расчленил приятеля электропилой

Останки преступник закопал в лесу Ленобласти.

Правоохранители обнаружили останки пропавшего жителя Петербурга в деревне Черное Волососвкого района Ленобласти. Как удалось установить, тело расчленил и закопал его собутыльник. Об этом стало известно Piter.TV.

Ещё 20 июля в полицию Московского района поступило заявление от 21-летней петербурженки о пропаже её отца. По ее словам, 12 июля он уехал в Колпино и с тех пор не пытался связаться с родственниками.

Как выяснилось в результате расследования, мужчину убили. Подозреваемого обнаружили в квартире на Тосненском переулке. Им оказался 42-летний безработный, ранее судимый за несколько преступлений. По предварительным данным, у приятелей произошёл конфликт во время распития спиртного. Колпинец нанёс оппоненту смертельное ранете, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело ножом и электропилой. Останки он вывез и закопал в лесном массиве, а орудие преступления выбросил в Ижорский пруд.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мигрант зарезал соотечественницу на улице Симонова.

Фото: Piter.TV