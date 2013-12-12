Мигрант зарезал соотечественницу на улице Симонова

Подозреваемый также получил несколько ранений.

Полиция разбирается в обстоятельствах жестокого убийства 20-летней гражданки Узбекистана в Выборгском районе Петербурга. По версии следствия, девушку избил и зарезал 20-летний соотечественник. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло днём в субботу, 30 июля, во дворе дома №7 к1 по улице Симонова. Оперативники обнаружили тело погибшей со множественными ножевыми ранениями. По горячим следам был найден подозреваемый, который оказался 25-летним мигрантом. Как выяснилось, убийство произошло на почве конфликта.

В ходе ссоры мужчина также получил ранения. Сейчас он доставлен в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что 15 ножевых получил выходец из Азербайджана во время драки на рынке Петербурга.

Фото: Piter.TV