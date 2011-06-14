15 ножевых получил выходец из Азербайджана во время драки на рынке Петербурга

Полицейские задержали молодого человека и предъявили обвинение в покушении на убийство. В СИЗО молодой человек уже бывал.

Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром на рынке подрались два гражданина Азербайджана. Одного из них госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о конфликте между 25-летним и 45-летним соотечественниками поступила в дежурную часть в 5:55. Инцидент произошел на Софийской улице, 60. Конфликт начался на почве "личных неприязненных отношений". В результате молодой участник драки нанёс своему оппоненту не менее 15 ножевых ранений в область головы, шеи и туловища. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские задержали молодого человека и предъявили обвинение в покушении на убийство. В СИЗО молодой человек уже бывал. В январе прошлого года его отправили под стражу по делу о краже. Но спустя два месяца меру смягчили и поменяли на домашний арест.

Фото: piter.tv

