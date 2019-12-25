В Петербурге мужа-расчленителя заключили под стражу на два месяца

Мужчину обвиняют в жестоком убийстве своей жены.

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении Николая Тихонова, которого обвиняют в жестоком убийстве и расчленении своей жены. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По решению суда, мужчину заключили под стражу до 26 сентября 2020 года. Обвинение ему предъявили 27 июля, он полностью признал свою вину.

Трагедия произошла в ночь на 27 июля в квартире на проспекте Художников. Следователи полагают, что Тихонов не менее пяти раз ударил свою жену топором. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело женщины без рук, ног, головы и одежды нашли возле дома, в котором проживали супруги. Обвиняемый пояснил, что жена хотела с ним развестись и забрать ребенка.

Ранее соседи мужчины, которого подозревают в убийстве и расчленении жены, охарактеризовали его как нервного и агрессивного человека.

Фото: ВКонтакте