В доме на Московском проспекте от передозировки наркотиками скончался мужчина

В пятницу, 4 августа, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.

В среду, 2 августа, в квартире на Московском проспекте, 73, корпус 5 владелец жилья обнаружил тело своего арендатора. Об этом стало известно Piter.TV.

На трупе 37-летнего Р. не установлены следы насильственной смерти. В ходе осмотра жилья были найдены два пакета с наркотическим средством МДМА, 176 свертков с наклейками "Cannabis Amnegia", 21 пакет с такими же свертками, 28 пакетов с таблетками различного цвета внутри и два прозрачных пакета с кристаллообразным веществом светлого цвета внутри. Общая масса изъятого – около 146 кг. Таким образом, предполагаемая причина смерти Р. – передозировка наркотическими средствами.

В пятницу, 4 августа, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Р. был ранее судим по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину).

Ранее мы сообщали о том, что в квартире на проспекте Большевиков обнаружены трупы мужчины и женщины.

Фото: Piter.TV