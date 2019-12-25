Стало известно, за что арестовали жену Энди Картрайта

Вдову заключили под стражу на два месяца.

В понедельник, 3 августа, стало известно, что Смольнинский суд Петербурга заключил под стражу на два месяца вдову рэпера Энди Картрайта по обвинению в убийстве.

Следствие располагает перепиской Картрайта с поклонницей Надей. Обвинение предполагает, что жена могла убить Картрайта из-за ревности. Главным свидетелем выступает 25-летняя уроженка Башкирии Надежда Романенко. Её соцсети недвусмысленно намекают на идолопоклонничество. Девушку можно считать фанаткой рэпера Картрайта, но вряд ли - более. Об этом сообщила "Фонтанка".

На заседании суда, когда следствие попросила приобщить переписку к делу, адвокаты Марины Кохал попросили 15-минутный перерыв. Адвокаты считают, что обвинение предъявлено незаконно. Само события преступления не установлено. Суд должен отказать в удовлетворении ходатайства.

Марина Кохал зарабатывала на жизнь астрологией, а в 2019 году рассказывала, что отличить маньяка от нормального человека невозможно. В ноябре она записала десять минут рассуждений на тему "Когда знаешь любовницу мужа в лицо".

Ранее мы писали, что в деле убийства рэпера Энди Картрайта появилась молодая любовница.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт