В деле убийства рэпера Энди Картрайта появилась молодая любовница

На данный момент известно, что девушка значительно моложе обвиняемой.

Как стало известно "Невским Новостям", после нескольких дней работы сотрудникам Следкома и оперативникам угрозыска удалось найти подругу рэпера Энди Картрайта, с которой тот состоял в весьма близких отношениях.

По данным СМИ, музыкант более года встречался с молодой девушкой на стороне и собирался расторгнуть отношения со своей женой. Следователи предположили, что жена Марина Кохал узнала о романе мужа.

На данный момент известно, что девушка значительно моложе обвиняемой. В её соцсетях можно найти отрывки с выступлений Энди Картрайта и записи с рэп-концертов.

По версии жены Картрайта, она нашла мужа мертвым 25 июля. Она подумала, что он скончался от передозировки наркотиками, она не хотела его бесславной смерти, поэтому расчленила его тело. Следствие считает, что Марина Кохал совершила убийство намеренно.

Мать расчлененного Энди Картрайта уверена, что ее сына убили.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт