Суд смягчил меру пресечения вдове Энди Картрайта из-за затянутости следственных действий

Марине Кохал нельзя будет покидать квартиру и общаться с кем-либо.

Обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта Марину Кохал отправили под домашний арест, смягчив ей меру пресечения. Санкт-Петербургский городской суд счел, что следствие затянулось. Об этом 27 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона обвинения рассказала, что по делу назначили две экспертизы: ситуационную и автороведческую. Эксперты должны выяснить, кто писал посты в "ВКонтакте" от имени умершего Александра Юшко (Картрайта).

Теперь я еще и лингвист-террорист. Как много профессий! Марина Кохал, обвиняемая в убийстве.

Прокурор утверждал, что срок следствия вызван объективной необходимостью, так как дело сложное. Выступал против домашнего ареста, так как дома находится мать Марины Кохал, которая тоже подозревается.

Адвокат Сергей Лукьянов указал на то, что экспертизы назначаются не в срок, и "волокита очевидна". Сторона защиты считает, что ссылок на фактические обстоятельства, из-за которых подсудимой нужно было бы и дальше находиться под стражей, нет. Адвокат Ирина Скурту также добавила, что за 8 месяцев следствие не провело ни одного действия с обвиняемой.

Суд учел аргументы стороны защиты и смягчил меру пресечения. Кохал будет находиться под домашним арестом до 30-го января 2022 года. Использовать средства связи и общаться с кем-либо запрещено.

По версии следствия, не позднее 29 июля 2020-го года женщина убила Юшко во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки. Более года Кохал находилась под стражей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга