Суд признал незаконным обыск в квартире адвоката Марины Кохал

Мужчина подал жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ.

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил жалобу адвоката Марины Кохал ― жены убитого рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Суд признал обыск в квартире Юрия Авдеева незаконным.

Защитник попросил признать незаконными действия следователя СО по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как Piter.TV сообщил ранее, обыск проходил 14 октября 2020. Также адвокатами Марины Кохал являются Ирина Скурту и Сергей Лукьянов, который также представляет интересы историка Олега Соколова.

Напомним, по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта.

Фото: Piter.TV