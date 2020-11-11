Адвокат историка Соколова потребовал провести новую психиатрическую экспертизу

Адвокат нашел "ошибки" в прошлой экспертизе.

Адвокат историка Олега Соколова попросил провести новую психолого-психиатрическую экспертизу его подсудимому. По мнению Сергея Лукьянова, прошла была сделана с рядом недочетов. Об этом он сказал на заседании, которое прошло 11-го ноября, передал корреспондент Piter.TV.

Отметим, что о повторной экспертизе Лукьянов ходатайствует уже не в первый раз. Ранее государственный обвинитель обращала внимание на то, что в ней нет необходимости: Соколов был признан вменяемым. Защитник сделал акцент на том, что подсудимый не помнит подробно то, что происходило после убийства. Он предположил, что у историка может быть амнезия.

Где именно будет проводиться повторная экспертиза, адвокат точно пока не решил. По его словам это может быть исследовательский центр им. Сербского, где ранее проводилась экспертиза, но делать ее будут другие эксперты.

Убийство аспирантки СПбГУ произошло в ночь с 7 на 8 ноября 2019-го года. Олег Соколов убил девушку, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить в реку Мойку. После убийства Ещенко к историку в гости приходили друзья. Тело находилось в соседней комнате.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга