После убийства Анастасии Ещенко к историку Соколову в гости приходили друзья

Товарищи не подозревали, что ранее в этой квартире произошло убийство.

После убийства Анастасии Ещенко в гости к Олегу Соколову пришли друзья. В соседней комнате находилось тело убитой. Сегодня, 9 ноября, участники суда смотрели кадры с предварительного следствия. На одном из видео Соколов рассказывает о встрече с его товарищами, передал корреспондент Piter.TV.

По словам историка, он не стал отменять договоренность, так как это могло бы показаться подозрительным. Во время визита друзья ничего не спрашивали у мужчины о ее возлюбленной, они обсуждали историю и выпивали. Один из них, доцент кафедры истории воин и военного искусства Военно-морской Академии Олег Вербовой, давал показания в суде в качестве свидетеля. В тот день товарищ не заметил ничего особенного в поведении товарища. Они не были близкими друзьями, однако несколько раз в год приходили к доценту домой.

После ухода гостей Олег Соколов стал дополнительно заворачивать тело в пакет. Поднять его не удалось: оно было слишком тяжелым. Тяжелее, чем обычно. Из-за этого историку пришла в голову мысль расчленить тело, которое затем он разложил по пакетам. Некоторые из них он выкинул в окно, чтобы затем подобрать и выкинуть в реку Мойку. Так как не все пакеты затонули, мужчина решил им "помочь" и сам свалился в воду. После этого он начал звать на помощь.

На минувших выходных прошел год с убийства аспирантки СПбГУ.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга