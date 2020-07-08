Свидетель по делу Соколова рассказал об отношениях подсудимого с убитой

Однажды мужчина стал свидетелем несерьезной ссоры между возлюбленными.

Сегодня, 8 июля, в Санкт-Петербургском городском суде прошло очередной заседание по делу историка Олега Соколова. Перед судом представили свидетели. Одним из них стал коллега подсудимого ― доцент кафедры истории воин и военного искусства Военно-морской Академии Олег Вербовой.

Как рассказал мужчина, с Соколовым он познакомился еще в 1990-х годах. Их объединила военная история. Вербовой считает подсудимого большим специалистом в ней. Свидетель отметил, что его коллега вспыльчив, однако "иначе какой из него генерал?".

Мужчина не интересовался личной жизнью Соколова. Он был знаком с его первой супругой, а также однажды видел Анастасию Ещенко, когда пришел к ним в гости.

Она начала указывать, говорить, что всё не так, командовать. Я подумал: "Ну, Олег Валерьевич, нашел ты себе, наконец, человека, который будет тобой командовать.

Олег Вербовой уже не помнит предмет спора, однако это могла быть история. Его поразила, что девушка может указывать профессору.

Следующее судебное заседание по делу Соколова состоится 13-го июля в 12:00.

Ранее адвокат потерпевшей стороны рассказала о том, что обвиняемый звонил в посольство Франции после убийства.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга