Адвокат потерпевшей стороны в деле Соколова прокомментировала обнародование переписки с убитой

Сегодня, 6 июля, в Санкт-Петербургском городском суде прошло заседание по делу историка Олега Соколова. На нем рассмотрели вещественные доказательства ― содержимое двух мобильных телефонов и двух ноутбуков. Несмотря на то, что потерпевшая сторона выступала за то, чтобы изучить это в закрытом формате, судья приняла решение обнародовать переписку.
Я не скрывала, что был конфликт, что были нецензурные SMS-ки. Говорила, что мы были против, чтобы это рассматривалось в открытом заседании, потому что у него [Соколова] были сутки на то, чтобы как-то скорректировать информацию как на компьютерах, так и на телефонах. Детализации в материалах дела надлежащего вида нет, что мы считали неприемлемым.
прокомментировала адвокат Александра Бакшеева Piter.TV.
Защитник также обратила внимание на то, что есть только сообщения Анастасии Ещенко, а сообщений Олега Соколова ― нет.
Раз все это хотели опубликовать в открытом заседании, то зафиксируйте, пожалуйста, что через несколько часов после убийства он два раза звонил в посольство Франции.
отметила Бакшеева.
В ходе обнародования переписки стало понятно, что у пары были довольно напряженные отношения. Анастасия Ещенко неоднократно писала Соколову о том, что ненавидит его.
Следующее заседание состоится уже послезавтра, в 12:00.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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