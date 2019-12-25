Знакомый из соцсетей предложил 15-летней петербурженке интим за деньги

Девочка рассказала об этом отцу.

Несовершеннолетняя петербурженка рассказала родителям, что её знакомый по переписке предлагал ей интим за деньги. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец 15-летней школьницы. Его дочь рассказала ему, что с 10 апреля 2022 года она переписывалась в соцсети с молодым человеком, который представился Юрием Ставрасовым. По словам девочки, он предлагал ей встречи интимного характера за деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее другой мужчина напал на школьницу на улице Федора Абрамова.

Фото: pxhere.com