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Знакомый из соцсетей предложил 15-летней петербурженке интим за деньги
Сегодня, 8:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Знакомый из соцсетей предложил 15-летней петербурженке интим за деньги

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Девочка рассказала об этом отцу.

Несовершеннолетняя петербурженка рассказала родителям, что её знакомый по переписке предлагал ей интим за деньги. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец 15-летней школьницы. Его дочь рассказала ему, что с 10 апреля 2022 года она переписывалась в соцсети с молодым человеком, который представился Юрием Ставрасовым. По словам девочки, он предлагал ей встречи интимного характера за деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее другой мужчина напал на школьницу на улице Федора Абрамова.

Фото: pxhere.com

Теги: интим, переписка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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