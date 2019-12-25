Мужчина напал на школьницу на улице Федора Абрамова

Мужчину смогли спугнуть прохожие.

В Выборгском районе мужчина напал на несовершеннолетнюю. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 17 октября на перекрестке улицы Федора Абрамова и Заречной улицы неизвестный напал на 14-летнюю школьницу и совершил в её отношении развратные действия. Мужчину смогли спугнуть прохожие.

На следующий день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка нашла в телефоне 8-летней дочери интимную переписку с неизвестным.

Фото: Piter.tv