Петербурженка нашла в телефоне 8-летней дочери интимную переписку с неизвестным

В переписке были фото и видео порнографического характера, также неизвестный побуждал девочку к действиям сексуального характера посредством интернета.

Петербурженка нашла в телефоне своей 8-летней дочери переписку порнографического характера. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, она нашла переписку дочери в Telegram, там она переписывалась с неизвестным под ником "ASIK 135". В переписке были фото и видео порнографического характера, также неизвестный побуждал девочку к действиям сексуального характера посредством интернета. Помимо этого, второклассницу просили дать номера подруг, чтобы также рассылать им порно-материалы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pxhere.com