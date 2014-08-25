Петербурженка нашла в телефоне 8-летней дочери интимную переписку с неизвестным

Петербурженка нашла в телефоне своей 8-летней дочери переписку порнографического характера. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам женщины, она нашла переписку дочери в Telegram, там она переписывалась с неизвестным под ником "ASIK 135". В переписке были фото и видео порнографического характера, также неизвестный побуждал девочку к действиям сексуального характера посредством интернета. Помимо этого, второклассницу просили дать номера подруг, чтобы также рассылать им порно-материалы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: В Петербурге пациент психиатрической клиники два месяца насиловал ребенка.
Фото: pxhere.com
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