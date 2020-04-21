В Петербурге пациент психиатрической клиники два месяца насиловал ребенка

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний горожанин.

В Выборгском районе Петербурга извращенец в течение двух месяцев насиловал 13-летнюю школьницу. Известно, что мужчина ранее проходил лечение у врача-психиатра, сообщили в Neva. Today.

В полицию обратился отец девочки, который рассказал, что его дочь состояла в интимных отношениях с неизвестным с 1 июня 2021 года по 1 августа 2021 года. Родители узнали, что их дочь познакомилась с педофилом в соцсетях.

Накануне, 14 октября, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний горожанин. На него завели уголовное дело.

Известно, что мужчина был ранее судим за кражу. Подробности уточняются.

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