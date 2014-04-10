В Петербурге задержали предполагаемого организатора интим-салонов

Организатор сети притонов был задержан в своей квартире на Товарищеском проспекте.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели успешную операцию по задержанию предполагаемого организатора сети интим-салонов.

В конце марта 2024 года была задержана 50-летняя женщина, которая выполняла функции администратора притона на Васильевском острове. Она распоряжалась доходами от незаконной деятельности. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что этот притон был лишь одним из множества подобных заведений, действовавших под руководством 50-летнего жителя Петербурга.

Полицейские 19 августа провели серию обысков, в результате которых были выявлены и ликвидированы еще три притона, два из которых находились в Кудрово, а третий — в Санкт-Петербурге. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли денежные средства, мобильные телефоны и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Обнаруженные в притонах женщины привлечены к административной ответственности.

Организатор сети притонов был задержан в своей квартире на Товарищеском проспекте и помещен под стражу на основании статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, расследование продолжается.

В мае на Невском проспекте ликвидировали интим-салон для VIP-клиентов.

Фото: unsplash