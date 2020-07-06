Следующее заседание по делу Олега Соколова состоится 8 июля

В течение нескольких часов участники судебного заседания изучали вещественные доказательства.

Новое заседание по делу историка Олега Соколова назначили на 12:00 8-го июля. Сегодня свидетели не смогли участвовать в заседании. Трансляция велась на Судебном портале.

Сегодняшнее судебное заседание было посвящено рассмотрению вещественных доказательств ― двух мобильных телефонов и двух ноутбуков. Суд обнародовал личную переписку Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко. Девушка неоднократно упрекала доцента СПбГУ в том, что он не отвечает на звонки, а также ревновала его к другим женщинам и членам своей семьи.

Во время заседания для подсудимого не смогли обеспечить подходящие условия для того, чтобы он тоже смог ознакомиться с перепиской. Соколов много раз говорил о том, что ему ничего не видно. Адвокат Сергей Лукьянов просил суд обратить внимание на это обстоятельство.

Следующее заседание состоится уже послезавтра.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Трагедия произошла 8 ноября 2019.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга