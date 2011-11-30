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В Петербурге задержали студента за совращение 15-летней школьницы
Сегодня, 11:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали студента за совращение 15-летней школьницы

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Интимную переписку в телефоне дочери обнаружили родители

Петербуржца задержали за совращение несовершеннолетней в соцсети "ВКонтакте". Известно, что 19-летний подозреваемый отправлял интимные сообщения 15-летней школьнице из Чебоксар с февраля по июль 2022 года. Об этом стало известно "Невским Новостям" от источника в правоохранительных органах.

Переписку в телефоне дочери обнаружили родители. Они рассказали правоохранителям, что девочку склонял к сексу некий Иван Г.

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

В Ленобласти 71-летний пенсионер совершил насильственные действия в отношении 5-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: интим, переписка, совращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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