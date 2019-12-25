В Ленобласти 71-летний пенсионер совершил насильственные действия в отношении 5-летней девочки

Он увидел её на улице и отвёл к себе домой.

В Ленинградской области 71-летний пенсионер подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился мужчина из деревни Рабитицы. Он рассказал, что пришел в гости к знакомому, где увидел незнакомую 5-летнюю девочку. Прибывшие полицейские обнаружили в доме пенсионера 5-летнего ребёнка.

Установлено, что 24 октября около 17:00 мама девочки отпустила гулять её одну. Около 17:25 пенсионер встретил ребёнка, отвёл к себе домой, где в отношении неё совершил насильственные действия сексуального характера.

Семья девочки полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Пенсионер задержан, возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Также в Колпино 25-летний молодой человек подозревается в попытке изнасилования школьницы.

Фото: Piter.tv