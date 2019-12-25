В Ленобласти 71-летний пенсионер совершил насильственные действия в отношении 5-летней девочки

В Ленинградской области 71-летний пенсионер подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился мужчина из деревни Рабитицы. Он рассказал, что пришел в гости к знакомому, где увидел незнакомую 5-летнюю девочку. Прибывшие полицейские обнаружили в доме пенсионера 5-летнего ребёнка.
Установлено, что 24 октября около 17:00 мама девочки отпустила гулять её одну. Около 17:25 пенсионер встретил ребёнка, отвёл к себе домой, где в отношении неё совершил насильственные действия сексуального характера.
Семья девочки полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.
Пенсионер задержан, возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.
Также в Колпино 25-летний молодой человек подозревается в попытке изнасилования школьницы.
Фото: Piter.tv
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