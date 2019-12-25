В Колпино 25-летний молодой человек подозревается в попытке изнасилования школьницы

В Колпино 25-летний молодой человек подозревается в попытке изнасилования 14-летней школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился дядя девочки. По его словам, в ходе поиска 14-летней племянницы, он нашел её в Колпино в квартире по улице Братьев Радченко. Девочка находилась там с неизвестным мужчиной, который пытался её изнасиловать.
В результате выезда по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 25-летний гражданин Таджикистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Парголово задержали подозреваемого в нападении на школьницу.
Фото: Piter.tv
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