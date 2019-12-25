В Парголово задержали подозреваемого в нападении на школьницу

Было установлено, что к совершению данного преступления причастен 22-летний молодой человек, который 18 октября был задержан за совершение аналогичного преступления.

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действия в отношении несовершеннолетней в поселке Парголово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 18 октября с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова напал на её 14-летнюю дочь. Он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст 135 УК РФ (развратные действия).

Было установлено, что к совершению данного преступления причастен 22-летний молодой человек, который 18 октября был задержан за совершение аналогичного преступления.

В случае, если кто-нибудь пострадал от действий данного гражданина, просим позвонить по телефону: 573-11-18

Фото: Piter.tv; МВД