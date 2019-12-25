У адвоката и матери жены обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта проводят обыски

Об этом стало известно сегодня, 14 октября.

У тещи убитого рэпера Энди Картрайта проходят обыски. Также следователи навестили и адвокатов жены обвиняемой. По предварительной информации, они ищут недостающие органы мужчины, сообщила "КП-Петербург".

Известно, что речь идет не об адвокате Ирине Скурту. Защитница считает действия следователей "возмутительными".

Напомним, о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. По мнению следователей, рэпера во время ссоры убила и расчленила жена. Мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера. Подсудимая не признает своей вины.

Ранее суд продлил арест жене убитого рэпера Картрайта до 30 октября 2020.

Фото: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации