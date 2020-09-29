Суд продлил арест жене убитого рэпера Картрайта

Подсудимая возражала решению суда.

Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина останется под стражей до 30 октября 2020. Подсудимая и ее адвокаты возражали против такой меры.

Напомним, о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. По мнению следователей, рэпера во время ссоры убила и расчленила жена. Мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера. Подсудимая не признает своей вины.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга