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Суд продлил арест жене убитого рэпера Картрайта

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Подсудимая возражала решению суда.

Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина останется под стражей до 30 октября 2020. Подсудимая и ее адвокаты возражали против такой меры.

Напомним, о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. По мнению следователей, рэпера во время ссоры убила и расчленила жена. Мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера. Подсудимая не признает своей вины. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

 

 

Теги: картрайт, марина кохал, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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