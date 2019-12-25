Экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта

Ведомство получило заключение полтора месяца назад, однако не спешит его обнародовать.

В четверг, 29 октября, адвокат Марины Кохал рассказал, что направил запрос в Бюро судебно-медицинской экспертизы с просьбой сообщить о степени готовности исследования трупа Юшко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как оказалось, экспертизу подготовили 15 сентября, а 16 сентября заключение получил следователь. Издание отмечает, что в заключении нет указания на криминальный характер смерти Юшко, равно как нет прямых выводов о естественных причинах. По сути, эксперты не смогли ответить на поставленный вопрос.

29 сентября следствие выступило с ходатайством перед Смольнинским районным судом о продлении ареста Марине Кохал. Одним из оснований они назвали необходимость получения результатов судебно-медицинской экспертизы – представители СК утверждали, что она еще не готова.

16 октября следствие просило арестовать тещу Юшко Елену Кохал. Экспертизу не представили. Неделю назад второй адвокат обратился в суд с жалобой на следствие.

В три часа дня в четверг, 29 октября, прошло заседание по ходатайству следствия о продлении Марине Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца, по 30 декабря. В материалах дела экспертиза так же отсутствует, однако к делу приобщили заявление предполагаемой любовницы Юшко по имени Надежда. Она якобы опасается за свою жизнь, и поэтому просит для Марины Кохал ареста. Суд вряд ли проигнорирует дату этого заявления — 2 августа.

Напомним, что суд Петербурга отложил рассмотрение апелляции на арест жены Картрайта.

Фото: Картрайт/ ВК