Суд Петербурга отложил рассмотрение апелляции на арест жены Картрайта

Кохал до судебного заседания будет содержаться в изоляторе.

В четверг, 29 октября, стало известно о том, что петербургский суд отложил рассмотрение апелляции на арест жены Картрайта. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов города.

Причина отложения в том, что один из адвокатов занят в другом процессе. Напомним, что интересы жены убитого рэпера Энди Картрайта представляет адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова Сергей Лукьянов.

Отмечается, что Кохал до судебного заседания будет содержаться в изоляторе.

Напомним, что по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта. Ее мать, Елена Кохал, выступала подсобником.

Ранее мы сообщали о том, что мать Картрайта рассказала, в какой момент Кохал могла убить рэпера.

Фото: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации