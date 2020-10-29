Защита просит оправдать Марину Кохал по делу об убийстве рэпера Картрайта

В суде Петербурга адвокат заявил об отсутствии доказательств вины вдовы музыканта.

В Санкт-Петербурге адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, — заявил в суде, что его подзащитную следует оправдать по всем статьям обвинения. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

По словам защитника Сергея Лукьянова, следствие не доказало вину Кохал, а представленные материалы не опровергли другие версии произошедшего. Адвокат отметил, что у женщины не было мотива, она не покупала и не вводила инсулин, а экспертизы подтвердили, что смерть Юшко не связана с применением инсулина.

Он также подчеркнул, что действия Кохал после смерти мужа были направлены на сокрытие факта гибели, а не на надругательство над телом, как указано в обвинении.

Ранее прокурор потребовал назначить Марине Кохал 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Представитель семьи погибшего поддержал позицию обвинения. Решение суда по делу ожидается в ближайшее время.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга