В Петербурге следствие просит продлить на два месяца срок ареста жены рэпера Картрайта

Рассмотрение ходатайства назначено на следующий четверг, 29 октября.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что следствие просит продлить на два месяца срок ареста жены рэпера Картрайта. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что следствие просит продлить меру из-за необходимости приобщения к уголовному делу заключений ранее назначенных судебных экспертиз.

Напомним, что по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта. Ее мать, Елена Кохал, выступала подсобником.

Ранее мы сообщали о том, что перед ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге произошла погоня.

Фото:картрайт/вк