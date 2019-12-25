В ДТП на Пискаревском проспекте пострадал пассажир "БМВ"

Водитель "БВМ" не остановился по требованию сотрудников ДПС.

Еще одна погоня произошла в Петербурге, но уже рано утром в субботу, 24 октября. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, на перекрестке проспекта Науки и улицы Руставели сотрудники ДПС потребовали водителя "БМВ" остановиться, но тот решил скрыться.

Сотрудники полиции начали преследование с применением включенных специальных световых и звуковых сигналов. У дома №56 по Пискаревскому проспекту водитель наехал на бордюр, а затем врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП пассажир машины олучил травмы средней степени тяжести. Водителя "БМВ" задержали. В отношении него составили протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов" и "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе полицейским пришлось устроить погоню за водителем "Шкоды".

Фото: pixabay