В Василеостровском районе полицейским пришлось устроить погоню за водителем "Шкоды"

Мужчину удалось задержать.

Накануне, 23 октября, около 23:40 в Василеостровском районе началась погоня, сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

При патрулировании района на перекрестке Кожевенной и Косой линии сотрудники ДПС попытались остановить "Шкоду Октавию", однако водитель на требования не отреагировал и попытался скрыться. Полицейским пришлось начать преследование с применением включенных специальных световых и звуковых сигналов. Нарушителя задержали у дома №7 на на 26 линии Васильевского острова.

В отношении злоумышленника составили 2 протокола об административных правонарушениях по статьям "Невыполнение требований" и "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Ранее мы писали, что полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV