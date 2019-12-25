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Полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе
Сегодня, 15:14
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smirenny

Полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе

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Полицейские проводили масштабный профилактический рейд по многоквартирным домам.

В субботу, 24 октября, стало известно, что в ходе профилактического рейда по многоквартирным домам полицейские выявили незаконно проживающих мигрантов в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Полицейские проверили около 3,2 тысяч квартир в 26 жилых домах. 122 из них вызвали сомнения. На Ленинском проспекте обнаружили 3 квартиры, где незаконно проживали мигранты. 14 человек привлекли к административной ответственности, кроме того, было возбуждено 2 административных дела о правонарушениях в сфере миграции.

В пресс-службе уточнили, что одну из квартир продолжат проверять, потому как у сотрудников правоохранительных органов возникли подозрения на притон для проституции. 

Ранее мы писали, что в Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов. 

Фото: Piter.TV

Теги: мигрант, незаконный мигрант, штраф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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