Полиция оштрафовала незаконных мигрантов в Красносельском районе

Полицейские проводили масштабный профилактический рейд по многоквартирным домам.

В субботу, 24 октября, стало известно, что в ходе профилактического рейда по многоквартирным домам полицейские выявили незаконно проживающих мигрантов в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские проверили около 3,2 тысяч квартир в 26 жилых домах. 122 из них вызвали сомнения. На Ленинском проспекте обнаружили 3 квартиры, где незаконно проживали мигранты. 14 человек привлекли к административной ответственности, кроме того, было возбуждено 2 административных дела о правонарушениях в сфере миграции.

В пресс-службе уточнили, что одну из квартир продолжат проверять, потому как у сотрудников правоохранительных органов возникли подозрения на притон для проституции.

Ранее мы писали, что в Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов.

Фото: Piter.TV