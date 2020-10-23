В Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов

В городе – "колоссальный" спрос на персонал с простой подготовкой, отметили в Смольном.

В Петербурге признали дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов из города, покинувших Северную столицу во время пандемии. Об этом в комментарии телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

Представитель Смольного отметил, что в городе существует "колоссальный" спрос на персонал с простой подготовкой, но этого персонала мало. Не хватает персонала в сферах общепита, торговли и строительства.

Не только иностранные трудовые мигранты постепенно выехали из города. Они, наоборот, остались, потому что из-за пандемии границы закрыты. Однако уехали люди, которые приезжали ранее из других регионов. Их тоже надо кем-то заменять – сообщил Чернейко.

Он добавил, что во время пандемии на учет в статусе безработных встало более 100 тысяч человек. Большинство из этих горожан долго не работали до 1 марта. При этом почти все, кто стоит на учете, готовы к дальнейшей переподготовке.

Ранее мы сообщали о том, что с понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий.

Фото: Piter.tv