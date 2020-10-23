С понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий

Число проверок увеличится в несколько раз, отмечают в Смольном.

С понедельника, 26 октября, в Петербурге стартуют усиленные эпидемиологические проверки предприятий. Об этом объявил первый замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает "Петербургский дневник".

Проверки будет проходить до 29 ноября. Проверку пройдут в первую очередь магазины и организации общественного питания – бары и рестораны.

В рамках проверок будут задействованы сотрудники Роспотребнадзора, а также около 210 работников городских комитетов и ведомств, еще три сотни человек привлекут на районом уровне. Они займутся разъяснительной работой.

Отметим, что до этого проверками бизнеса в городе занимался комитет по контролю за городским имуществом.

За нарушение эпидемиологических мер нарушители могут получить штраф от ста тысяч до миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что госпиталь в "Ленэкспо" подготовился к приему пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день для больных коронавирусом в Петербурге развернуто более 6 тысяч коек.

Фото: Piter.tv