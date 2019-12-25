На сегодняшний день для больных коронавирусом в Петербурге развернуто более 6 тысяч коек.

Стало известно о том, что временный госпиталь в "Ленэкспо" подготовился к приему пациентов с коронавирусом. Об этом 22 октября сообщили в комитете по здравоохранению.

В Смольном отметили, что лицензию на медицинскую деятельность выдана для СПбГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", которое зарегистрировано по адресу: Большой проспект ВО, дом 103, литера К (павильоны 7, 8 и 8А). Отмечается, что указанные павильоны начнут прием пациентов в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.

Лицензирование медицинской деятельности в пятом павильоне будет завершено после завершения процедуры передачи оборудования. В настоящее время медицинский коллектив Госпиталя для ветеранов войн на работу не выходил, а сам павильон не открывался для приема "коронавирусных" пациентов, отметили в Комздраве. В павильоне №5 будет открыто 295 коек.

В комитете поделились текущей информацией – на текущий момент для больных коронавирусом в Петербурге развернуто 6240 коек, свободно 949 коек – что составляет 15%.

Ранее мы сообщали о том, что для помощи врачей в "Ленэкспо" решили привлечь волонтеров. Первый опыт работы в "красной зоне" они получили еще в мае.

Фото: Piter.tv