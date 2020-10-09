Временный госпиталь, размещенный в пятом павильоне Ленэкспо, начнет принимать больных уже в следующий понедельник

При строительстве нового госпиталя были учтены и исправлены ошибки предыдущих корпусов. Проблем с протекающими душевыми и недостатком медперсонала быть не должно.

Пятый павильон "Ленэкспо", переоборудованный во временный госпиталь, откроется уже на следующей неделе – 12 октября. В медучреждение будут поступать средние и тяжелобольные. В трех разделенных блоках может пребывать до 295 больных. При оборудовании нового госпиталя учли предыдущие ошибки: палаты расширили до 20 коек, к каждой подведена подача кислорода. Перепрофилирование павильона в рамках 3-й очереди прошло при активном содействии Комитета по строительству Петербурга. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день здесь в полном соответствии с требованиями выполнены душевые, туалетные комнаты, произведена разуклонка, отведение воды. Все перегородки, все необходимые требования по навигации также выполнены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Юрий Кабушка, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами"

За состоянием здоровья госпитализированных будут следить 20 врачей и в 3 раза больше санитаров и медсестер. Для пациентов с тяжелыми осложнениями оборудовано отделение реанимации на 15 коек и столько же аппаратов ИВЛ. Проблему, когда пациент не мог дождаться своего врача, также решили: улучшили логистику, поделив корпус на три сектора.

При большом потоке поступающих пациентов очень тяжело следить за выписывающимися и поступающими пациентами. Что бы с ними не знакомится каждый день заново, люди, типа дневных координаторов, будут работать уже с одними и теми же пациентами. Они будут видеть их в динамике, видеть их клиническую картину, как она развивается, какие анализы им уже сделали и так далее. Так проще. Опыт работы в предыдущих корпусах говорит нам о том, что работать надо именно так. Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Помогать больным будут и волонтеры, в том числе и учащиеся медицинских вузов.

Мы провели переговоры с комитетом социальной и молодежной политики. Уже с понедельника 30 волонтеров заступят и будут помогать принимать пациентов, обеспечивать социальный и психологический контакт. Ну и, соответственно, какой-то банальный уход также будет обеспечиваться волонтерами. Константин Семенцов, заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн

По прогнозам, госпиталь заполнят больными уже к концу следующей недели.ъ

Видео: "Строительный Петербург"