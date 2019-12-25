Волонтеры прошли обучение работе в "красной зоне" временного госпиталя в "Ленэкспо"

Добровольцы уже приступили к помощи медикам.

Для помощи врачей в "Ленэкспо" решили привлечь волонтеров. Первый опыт работы в "красной зоне" они получили еще в мае. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Добровольцы прошли обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и ознакомились с правилами безопасности. Волонтеры будут работать в две смены по 5 человек, одна смена составляет 6 часов.

Петербуржцам надо будет помогать младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказывать психологическую помощь пожилым пациентам. В Смольном отметили, что волонтеров обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе костюмами.

Напомним, госпиталь в "Ленэкспо" начал принимать пациентов с 12 октября. Сегодня у волонтеров уже началась первая смена.

Фото: Piter.TV