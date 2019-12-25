Добровольцы приступили к работе во временном госпитале в "Ленэкспо"

Перед началом работы добровольцы прошли инструктаж после чего приступили к волонтёрству.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры приступили к работе во временном госпитале в "Ленэкспо". Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Мы вместе".

Известно, что с 5 октября на портале зарегистрировались 350 волонтёров. Отмечается, что они уже выполнили 145 заявок из 187 поступивших.

Перед началом работы все волонтеры проходят обязательный инструктаж. Добровольцы с медицинским образованием будут помогать младшему медицинскому персоналу по уходу за больными с коронавирусом. Кроме того, волонтеры будут оказывать психологическую помощь.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев COVID-19.

Фото:официальный сайт акции "Мы вместе"