Суд продлил арест теще рэпера Энди Картрайта из-за подозрения в пособничестве в убийстве

В августе теща убитого заявляла, что узнала о его смерти только на следующий день.

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок задержания тещи убитого рэпера Энди Картрайта еще на 72 часа — до 19 октября 2020. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Елена Кохал подозревается в пособничестве в убийстве музыканта. Женщину задержали 14-го октября. Причастность к убийству она отрицала.

На данный момент версия произошедших событий такая: не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта. Ее мать, Елена Кохал, выступала подсобником. С целью сокрытия следов преступления женщины расчленили труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения. Уничтожили лишь часть.

Следователь попросил продлить срок задержания для предоставления дополнительных доказательств необходимости избрания запрашиваемой меры. Защита возражала, прокурор был не против.

Ребёнка убитого рэпера Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга