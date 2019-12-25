  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ребёнка убитого рэпера Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу
Сегодня, 16:21
88
IRINA_CHALKINA

Ребёнка убитого рэпера Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу

0 0

Родные Юшко на настоящий момент принять его не смогут.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что ребёнка Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, забрали в больницу. Об этом сообщает пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной.

Ребенка доставили на плановое медицинское освидетельствование в Детскую городскую больницу № 3. Родные Юшко на настоящий момент принять его не смогут.

Ранее мы сообщали о том, что мать обвиняемой в убийстве Марины Кохал Елена находилась в квартире в момент совершения преступления. 

Напомним, что вдову рэпера Энди Картрайта арестовали по делу об убийстве. Следователи и судмедэксперты продолжают выяснять обстоятельства убийства.

Ранее мы сообщали о том, что следующее судебное заседание по делу Олега Соколова состоится 21 октября.

Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт

Теги: дело картрайта, картрайт, марина кохал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии